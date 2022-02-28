التسجيل في الضمان الإجتماعي المطور الجديد، اعلنت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية عن أنظمة الضمان الإجتماعي المطور الجديدة، حيث أنه يقدم العديد من المساعدات التي تشمل التدريب والتأهيل للأفراد الذين لا يستطيعون العمل من خلال برامج تم تصميمها خصيصا لهم لكي يقوم بالالتزام بها، حيث يتم ذلك لأصحاب الدخل القليل وذوي الاحتياجات الخاصه الغير قادرين على العمل وسوف نقدم تفاصيل التسجيل خلال هذا المقال.

رابط تسجيل في الضمان الإجتماعي المطور الجديد

لكي يستطيع المواطن التسجيل في الضمان الإجتماعي الجديد يجب عليه الضغط على رابط التسجيل الرسمى الذى أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية بشكل الكتروني، حيث إن ذلك يسهل عمليات التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية

تسجيل الدخول على رابط منصة الحماية والدعم

يضغط المواطن على أنشاء حساب جديد

يكتب المواطن جميع البيانات المطلوبة منه مثل الإسم و رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد

يكتب رقم الهاتف والبريد الإلكتروني بشكل صحيح

أدخل رقم على التحقق الذى سوف يتم ارسالها فى رساله على الهاتف

يملأ استمارة التقديم التي سوف تظهر له ثم يضغط على تأكيد

شروط الاستحقاق اللي راتب الضمان المطور الجديد

نظام المعاشات الاجتماعية المطور لا يحتوي على مساوئ النظام القديم، حيث أنه يحرص على وصول الدعم والمساعدات إلى عدد أكبر من المواطنين وتغطية نفقات معيشتهم ومساعدتهم على الحياة، ولكن وضعت الوزارة بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدم لكي يتم صرف له معاش الضمان المطور الجديد ومن هذه الشروط ما يلي