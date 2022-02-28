نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج السادس الابتدائي التمهيدي العراق 2022 ورابط وخطوات الإستعلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2022، التي صرحت وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن نتائج الامتحانات الخاصة بالصف السادس الابتدائي التمهيدي، في المحافظات العراقية علي موقع نتائجنا وبجانبها أيضا صرحت الوزارة بفتح باب الاعتراض علي النتائج لمدة عشر أيام ، كما ينتظر الطلاب وأولياء الأمور ظهور النتيجة عبر موقع نتائجنا المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية في هذا المقال يتم كل ما يلزم معرفته للحصول علي نتائج النجاح في الامتحانات الخاصة بالسادس الابتدائي تمهيدي بالعراق.

نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2022

قامت مديريات التربية والتعليم العراقية في جميع محافظات دولة العراق لعرض وتنزيل نتائج الامتحانات الخاصة بالصف السادس الابتدائي التمهيدي، عبر موقع نتائجنا https://results.mlazemna.com/tt22p/ للحصول علي النتيجة بعد تخطي المذاكرة والامتحانات والتوتر للطلاب وأولياء الأمور حتي يتم الاطمئنان والفرح بالنجاح، حيث تصاب الأسر وأولياء الأمور بحالة من القلق والتوتر أثناء فترة اختبار الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي العراق

فتح موقع البحث جوجل والدخول علي موقع نتائجنا بكتابة الرابط الخاص بالموقع

https://results.mlazemna.com/tt22p/

بكتابة الرابط الخاص بالموقع https://results.mlazemna.com/tt22p/ يتم اختيار نتائج الصف السادس الابتدائي التمهيدي.

ظهور أسماء المحافظات التي تم فيها ظهور النتائج.

النقر بالموس أو زر انتر علي اختيار المحافظة التابع لها الطالب.

يتم ظهور كشوفات النتيجة كلها للمحافظة.

نقوم بتحميل كشف النتيجة pdf.

يتم بعدها فتح الملف للتعرف علي النتيجة بالكامل والدرجات الخاصة بالطالب.

يمكن طباعة النتيجة لطالب واخذ ورقة بالنتيجة أي شهادة.

أعلان نتائج السادس الابتدائي في المحافظات العراقية

حيث كشفت وزارة التعليم العراقية الانتهاء بشكل كامل من أعلان نتائج الطلاب لكافة المراحل الطلاب أبناء المحافظات التالية:

بغداد.

الرصافة الأولي.

الرصافة الثانية.

الرصافة الثالثة.

الكرخ الأولي.

الكرخ الثانية.

الكرخ الثالثة.

البصرة.

ذي قار.

ديالى.

كربلاء.

كركوك.

ميسان.

المثنى.

النجف.

نينوى.

القادسية.

الأنبار.

بابل.

صلاح الدين.

السليمانية.

واسط.

اربيل.

إلي هنا وصلنا معكم لختام نتمنى لكم جميعا التوفيق والسداد في الامتحانات القادم ونذكركم بالمساعدة في التعليقات اسفل شرح طريقة الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي العراق 2022 ورابط وخطوات الاستعلام.