تمويل بدون تحويل المرتب من خلال بنك الرياض

تمويل بدون تحويل المرتب ، بحيث يلتزم بنك الرياض بتقديم مجموعة من منتجات التمويل، بما في ذلك التمويل الذي لا يوزع تحويلات الرواتب للأفراد في السعودية، وأن التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بمتطلبات بسيطة ومستشار ائتماني، وإليك الشروط والروابط للتقدم بطلب للحصول على منتج تمويل شخصي دون تحويل الراتب إلى بنك الرياض.

شروط تمويل بدون تحويل المرتب

يمكن الحصول على تمويل شخصي بالذهاب إلى موقع بنك الرياض الذي يتميز بالحصول على حد ائتماني بسيط بدون ضامن في دقائق بالإضافة إلى 50 ألف ريال، بالإضافة إلى قروض تمويلية كبيرة تصل إلى 300 ألف ريال مع شروط سداد تصل إلى 5 سنوات، وهي متاحة فقط للسعوديين، وتتميز بشروط السداد التي يسهل الوصول إليها وهوامش ربح تنافسية من خلال الحلول المصرفية المعتمدة مثل تمويل التورق أو المرابحة وشروط تمويل بدون تحويل المرتب هي كم يلي:

المتقدمون السعوديون يجب أن يبلغوا من العمر ثمانية عشر عامًا فما فوق عمر المتقدمين المقيمين، يجب ألا يقل عمره عن 22 عامًا الحد الأدنى للأجور 10،000 ريال يجب ألا تقل فترة العمل لنفس الوظيفة عن سنة واحدة من تاريخ تقديم الطلب قرض شخصي بدون راتب لموظفي البنك فقط التزامات العميل في بنك الرياض أو الكيانات الأخرى بشرط ألا تتجاوز 33٪ من إجمالي نسبة الراتب.

طريقة الحصول على التمويل الشخصي بمصرف الرياض

أولاً عليك زيارة موقع بنك الرياض

يجب إدخال جميع البيانات بما في ذلك الاسم ورقم الهاتف وكلمة المرور

حدد مبلغ القرض الذي يجب الحصول عليه وأرفق المستندات المختلفة

يجب عليك قراءة جميع الشروط والأحكام قبل أن تتمكن من الموافقة على القرض

يتم كتابة رمز التحقق الذي سيتم إرساله لك على هاتفك المحمول وفي حالة استيفاء جميع الشروط، ستتم مراجعة التطبيق قريبًا وسيتم الموافقة على التطبيق وتنفيذه على الفور.

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