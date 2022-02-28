نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفيات منح منحة البطالة الجزائر 2022 واجراءات جديدة لمن تعذر تسجيلهم في المقال التالي

عمر شويل - جدة منحة البطالة الجزائر 2022، فاجئ رئيس الجمهورية الجزائري الرئيس عبد الحميد تبون جميع فئات الشعب خاصة المتعطلين عن العمل، بالإعلان عن اقرار منحة البطالة للأفراد المتعطلين عن العمل، حيث تقدر هذه المنحة بقيمة 13 ألف دينار جزائري أي حوالي 82 يورو، وقد وقع الرئيس عبد الحميد تبون على مرسوم بخصوص هذه المنحة وبدء سريان صرفها اعتباراً من الأول من شهر مارس 2022، حيث تضمن المرسوم الرئاسي الشروط الخاصة بتلك المنحة، وكيفيات منح هذه المنحة.

شروط منحة البطالة الجزائر 2022 :-

وقد تم الاعلان عن شروط هذه المنحة وفقاً للمرسوم الموقع من الرئيس عبد الحميد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية، حيث جاءت الشروط الواجب توافرها في المستفيدين للحصول على تلك المنحة كالتالي:-

أن يكون طالب المنحة جزائري الجنسية ومقيم إقامة دائمة في الجزائر.

أن يتراوح سن طالب المنحة ما بين 19 عاماً وحتى 40 عاماً.

أن يكون مسجل كطالب شغل للمرة الأولي لدي الوكالة الوطنية للتشغيل منذ فترة زمنية لا تقل عن 6 أشهر.

ألا يكون لديه دخل أيا كانت طبيعته.

أن يكون طالب المنحة محدد موقفه تجاه الخدمة الوطنية.

ألا يكون مسجل في أي مؤسسة للتعليم العالي أو التكوين المهني.

ألا يكون من المستفيدين من قبل من الأجهزة العمومية لدعم إحداث وتوسيع النشاطات.

يحصل طالب المنحة عليها لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

اجراءات جديدة للذين تعذر عليهم التسجيل:-

هناك بعض الفئات الذين تعذر إتمام عملية تسجيلهم من أجل الاستفادة من منحة البطالة وذلك بسبب وجود تأمين ساري المفعول لهؤلاء الأشخاص، حيث طالبت الوكالة الوطنية للتشغيل جميع المتقدمين والذين تعذر عليهم اتمام عملية التسجيل لهذا السبب، ضرورة القيام بالآتي:-

التوجه إلى مصلحة الضمان الاجتماعي من أجل تسوية وضعيتهم.

سوف يتيح لهم هذه الأجراء من اتمام عملية التسجيل بنجاح للاستفادة من المنحة عبر منصة التسجيل في منحة البطالة التابع للوكالة الوطنية للتشغيل.

كذلك فقد أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل بأن تلك المنصة والتي تم إطلاقها يوم الجمعة الماضي وسمحت للشباب بالتسجيل الأولي وحجز موعد أو تعديله على أنها سوف تكون مفتوحة طوال الأربعة والعشرين ساعة وطوال أيام السنة.

من جهة أخرى فقد صدر العدد الأخير من الجريدة الرسمية متضمناً قرار وزاري مشترك يحدد كيفيات منح منحة البطالة، وهذا القرار وقعه كلاً من وزراء العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمالية والداخلية … إلخ، حيث ينص على منح تلك المنحة للمستحقين حتي يتم تنصيبهم في مناصب شغل.