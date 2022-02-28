العرموطي يطالب الخصاونة بكشف قوى الشر التي تستهدف الأردن

دوت الخليج :- طالب النائب صالح العرموطي اليوم الاثنين، رئيس الوزراء بشر الخصاونة، بالكشف عن قوى الشر التي تستهدف الأردن. وقال إن تصريح الخصاونة خلال زيارته لمصر، "أقلقنا، ويجب إخبارنا بهذه القوى". وأضاف: "نطلب توضيح ماهي قوى الشر، حتى يكون لنا موقف واضح وجلي". وتابع: "لا يجوز إلقاء العنان من أجل مجاملة أي حاكم من الحكام

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