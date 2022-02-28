لحظة بلحظة.. استبعاد روسيا من كأس العالم والمفاوضات مع أوكرانيا (تحديث)

جدة - نرمين السيد - وطالب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، فى جلسة خاصة للأمم المتحدة حول أوكرانيا مساء اليوم الاثنين، بوقف القتال فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن روسيا تقصف أهدافا مدنية فى أكرانيا، معلنا كذلك تخصيص 20 مليون دولار لحالات الطوارئ فى أوكرانيا. ويتابع "دوت الخليج" مستجدات الأحداث فى أوكرانيا، وينشر على مدار الساعة تغطية لحظية للأحداث تضمنت خلال الساعات الأخيرة: عاجل- استبعاد روسيا من تصفيات كأس العالم 2022 (تقارير) عاجل- حرمان الأندية والمنتخبات الروسية من المسابقات الأوروبية (بيان رسمى) فرنسا بالأمم المتحدة: نقف بحزم إلى جانب الشعب الأوكرانى مندوب الاتحاد الأوروبى بالأمم المتحدة يدعو روسيا لوقف القتال فى أوكرانيا عاجل.. بوتين يشرح لـ ماكرون شروط روسيا للتسوية فى أوكرانيا (تفاصيل) عاجل.. رئاسة أوكرانيا: وفدا موسكو وكييف أكملا المفاوضات وسيغادران للتشاور عاجل.. مندوب روسيا بالأمم المتحدة: لن نقبل انضمام أوكرانيا للناتو عاجل.. أوكرانيا: روسيا تسبب فى زيادات الإشعاعات فى تشيرنوبل عاجل.. جوتيريش: روسيا تقصف أهدافا مدنية فى أوكرانيا موسكو تطالب كندا بضمان أمن السفارة الروسية فى أوتاوا عاجل.. جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تطورات أوكرانيا روسيا تغلق مجالها الجوى أمام شركات طيران من 36 دولة إلغاء زيارة لافروف إلى جنيف بسبب حظر الطيران الروسى فى أوروبا عاجل.. الاتحاد الأوروبى: سنعاقب كل من يتعاون مع روسيا فى حربها على أوكرانيا الولايات المتحدة توصى رعاياها بمغادرة روسيا فورا أمريكا تعلق العمليات بسفارتها فى مينسك لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن عاجل- بنك روسيا المركزى يكشف عن بديل نظام «سويفت» روسيا: لسنا من بدأ الحرب فى أوكرانيا عاجل- إجراء جديد من واشنطن على خلفية أزمة أوكرانيا عاجل- إجراء عنيف من فرنسا ضد البنك المركزى الروسى عاجل- خط أنابيب.. إجراء مفاجئ من روسيا لمواجهة العقوبات الغربية عاجل- الكرملين يتحدث عن العقوبات الغربية وهدف قوات روسيا فى أوكرانيا لمزيد من المتابعة.. اضغط هنا

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