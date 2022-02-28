عاجل.. مندوب روسيا بالأمم المتحدة: لن نقبل انضمام أوكرانيا للناتو

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز"، أكد نيبينزيا، فى جلسة خاصة للأمم المتحدة حول أوكرانيا، أن بلاده لا تسعى لاحتلال أوكرانيا.

وأوضح المندوب الروسى أن أوكرانيا لم تلتزم باتفاقيات مينسك، مشيرا إلى أنه كان يجب التدخل لحماية سكان لوهانسك ودونيتسك.