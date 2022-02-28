عاجل.. بوتين يشرح لـ ماكرون شروط روسيا للتسوية فى أوكرانيا (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفى مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين، إن التسوية حول أوكرانيا ممكنة إذا تم وضع المصالح الروسية الأمنية فى الاعتبار.





وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، أكد بوتين - وفقا لبيان للكرملين- أن موسكو تشترط الاعتراف بالسيادة الروسية على شبه جزيرة القرم ونزع السلاح من أوكرانيا وضمان وضعها المحايد، للوصول إلى التسوية فى أوكرانيا.

وأوضح بيان الكرملين إلى أنه تمت الإشارة، خلال الاتصال، إلى أن الجانب الروسى منفتح على المفاوضات مع ممثلى أوكرانيا، ويعول على أن تؤدى إلى النتائج المرجوة، كما تبادل الجانبان وجهات النظر بخصوص جميع جوانب الوضع فى أوكرانيا.

وكانت المباحثات بين وفدى روسيا الاتحادية وأوكرانيا قد انطلقت، فى وقت سابق اليوم، فى مقاطعة "جوميل" ببيلاروسيا، رغم تواصل العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.. ورفض المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف التعليق على آفاق المحادثات الروسية الأوكرانية، بما فى ذلك قائمة المطالب، وحث الجميع على السماح للمفاوضين بالعمل بهدوء.