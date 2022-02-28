موسكو تحتج لدى واشنطن على تقصيرها في حماية المقار الروسية في الولايات...

استدعت الخارجية الروسية السفير الأمريكي لدى موسكو جون سوليفان وأبلغته احتجاج روسيا على الأعمال العدائية التي تمارس عند مبنى السفارة الروسية في واشنطن في ظل تغاضي السلطات الأمريكية.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي استدعى سوليفان، وأعرب عن احتجاج موسكو الشديد على الأعمال العدائية التي ترتكب بالقرب من السفارة الروسية في واشنطن والبعثات الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة، في ظل تقاعس السلطات الأمريكية عن حماية البعثات الدبلوماسية الأجنبية.
وأضافت أنه ريابكوف طالب باتخاذ إجراءات شاملة وعاجلة لضمان حماية مباني البعثات الروسية وحياة وصحة موظفيها وأفراد أسرهم بموجب التزامات واشنطن الدولية.
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