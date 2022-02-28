شروط الحصول على 120 ألف ريال للعاطلين عن العمل والموظفين بدون فوائد

يعتمد البعض من الأفراد على متابعة نزول عروض التمويلات الشخصي والسيارات في البنوك والشركات السعودية، والموظفين والمتقاعدين وأيضا العاطلين عن العمل يبحثون عن تلك القروض لتوفير عمل حر لهم يساعدهم على العيشة بجانب عملهم الخاص، أو لمن بدون وظيفة يجد العمل الذي يجني من خلال مبلغ شهري يساهم في المعيشة الجيدة، ويجاري من خلال التوسعات الاقتصادية داخل المملكة العربية السعودية، ولجميع الأسر الفقيرة والمتوسطة من الموظفين ولمن بدون وظيفة سوف يحصل على مبلغ تمويلي نقدي بدون فوائد، حتى يستطيع من خلاله أن يحصل على ما يريد ويأمن مستقبله ومستقبل أسرته.

قرض لمن بدون وظيفة دون فوائد

من أهم وأقوى البنوك داخل المملكة العربية السعودية هو بنك التنمية الاجتماعية، قرض سيارات مستعملة، والذي يوفر عدد كبير من القروض التمويلية لجميع السعوديين والسعوديات، ويوفر أيضاً بعض من المنتجات العديدة من تمويل الأسرة، وتمويل الترميم، وتمويل كنف، تمويل آهل، تمويل الزواج، وتمويل العمل الحر للعاطلين عن العمل والموظفين أيضا، وتمويل الأسر المنتجة، فيمكنك أن تحصل على الأنسب لك وما تحتاج إليه من خلال البنك، بعدما تقوم بالتسجيل في بنك التنمية الاجتماعية، وأتباع باقي التعليمات لتحصل على التمويل في أقل وقت، واختيار العمر فهو يبدأ من عمر 18 عاما وحتى 65 عاما، واختيار المبلغ الذي تريده والقسط الشهري الذي في إمكانك أن تقم بسداده من 500 ريال وحتى 1500 ريال.

ماهو التمويل النقدي وشروطه

التمويل النقدي هو إعطاء المتقدم لطالبه مبلغ 120 ألف ريال وفق العروض المتوفرة، رابط طلب دعم ريف، وهذا التمويل بدون فوائد ولكن برسوم إدارية فقط 4000 ريال، وهو لتحفيز العاطلين عن العمل والغير مخدومين للحصول على عمل يمتهنونه بأيديهم ومزاولة نشاطهم الخاص، وللموظفين أيضاً من يملك راتب أقل من 20 ألف ريال له أن يقم بطلب التمويل لزيادة التنمية الاقتصادية، ومن أهم شروط الحصول على التمويل النقدي أن يكون ذو سجل ائتماني جيد، وفترة سداد 40 شهرا، علما بأنه سوف تحصل على مبلغ 120 ألف ريال إذا كان عمرك من 20 عاما وحتى المعلن عنه، وتحصل على مبلغ 42 ألف ريال إذا كان العمر أقل من 20 عاما.

طريقة طلب التمويل بدون فوائد

سيتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني للبنك ومنه إلى بوابة نفاذ وطني الموحد، وسوف تقم بتقديم طلبك بعد اختيارك للتمويل، وتقديم الضمان المطلوب منك، مع الهوية الوطنية والعنوان الوطني وإثباته، وأخيرا الفحص الائتماني ويجب أن يكون ليس عليك أي تأخيرات في السداد، وإذا حدث وقمت بالتأخير لسداد الأقساط فسوف يتم التسجيل باسمك كمتعسر في سمة وسوف تتصاعد حتى يتم حلها قانونياً، والتمويل تابع للمهن المرخصة للعاطلين عن العمل، ويجب أن تتوافر وثيقة العمل الحر، وسوف تحصل أيضاً على حوافز من البنك كدعم للمواطنين والمواطنات.