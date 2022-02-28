رابط التسجيل في منظومة القروض السكنية للشباب 2022 مصرف الادخار pmhi ly

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عمر شويل - جدة رابط التسجيل في منظومة القروض السكنية للشباب ، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية عن اطلاق مبادرة رئيس الحكومة للإسكان الشبابي والاسر المحتاجة عبر التسجيل في مصرف الادخار والاستثمار pmhi ly، حيث انطلقت عملية التسجيل في منظومة القروض السكنية يوم الاحد السابع والعشرون من شهر فيفر الحالي ولم يتم تحديد موعد الانتهاء من التقديم، وحاليا ازدادت عمليات البحث عبر محرك بحث جوجل ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا عن رابط التسجيل في مبادرة اسكان الشباب في ليبيا وهو ما سنتعرف عليه بشكل مفصل ودقيق من خلال الاسطر القادمة من هذا المقال فتابعونا للنهاية من اجل معرفة آلية التسجيل في منظومة القروض وما هي الشروط التي يجب ان تتوفر في المتقدم.

رابط التسجيل في منظومة القروض السكنية للشباب

في ظل انتشار فيروس كورنا في مختلف المحافظات الليبية وتدهور الوضعية المعيشية والاقتصادية لمختلف العائلات وكثرت البطالة أطلقت اللجنة الكلفة بمتابعة وتنفيذ مشاريع الحكومة مبادرة رئيس الحكومة للإسكان الشبابي من اجل مساعدة كافة الشباب الليبي ذوي الدخل المحدود ومن العائلات المحتاجة سواءا داخل او خارج الوطن على تسهيل أمور بناء سكن.

طريقة التسجيل في مبادرة اسكان الشباب مصرف الادخار

من اجل دعم كل الشباب الليبي المقبل على الزواج والمتزوجون والراغبين في الحصول على دعم مالي لبناء سكن. اتاحت حكومة الوحدة الوطنية الليبية رابط منظومة القروض السكنية للشباب ليبيا 2022. والذي يمكن الولوج أليه بدأ من 27 فبراير 2022 واتباع خطوات التسجيل والتي جاءت كالآتي:

في اول خطوة يجب على كل مواطن ليبي يرغب في الاستفادة من القرض السكني الدخول على رابط مصرف الادخار والاستثمار العقاري 2022

2022 مباشرة ينفر على عبارة ينقر على تسجيل حساب جديد

يدرج رقم الهاتف الخاص به

ثم تعبئة رمز التحقق الظاهر في الصورة باللغة الإنجليزية.

مجرد ثواني وستصل إلى هاتفه رسالة نصية تحتوي على كلمة المرور.

يدخل رقم الهاتف في الموقع وكلمة المرور المتحصل عليها ثم ينقر على زر تسجيل الدخول.

بعدها تأتي مرحلة تحميل كل المستندات المطلوبة من الموقع لإتمام عملية التسجيل.

شروط التسجيل في منظومة القروض السكنية 2022

تقديم وثيقة ثبوتية على عدم امتلاكه أي مسكن. ثم احضار كشف خاص عن قيمة الدخل الشهري الذي يتقاضاه المتقدم. كذلك يتوجب إحضار وثيقة عدم العمل بالنسبة للعاطلين عن العمل. في حالت كان الراغب في التسجيل مستفيدا من الضمان الاجتماعي يجب عليه إحضار ورقة إثبات ذلك وثيقة الهوية الوطنية أو البطاقة الشخصية الخاصة بالشاب الليبي أو جواز السفر.

يذكر ان حكومة ليبية الوطنية قد اكدت انه سيتم توزيع على الشباب الليبي اكثر من ألف وخمس مئة قطعة أرض في شرق دولة ليبيا، فيما يتم توزيع أكثر من 3 آلاف قطعة أرض في المناطق الجنوبية و3500 قطعة أرض في المناطق الوسطى والغربية، فيما قدر مبلغ الدعم المقدم على شكل قرض سكني 150.000 دينار ليبي مقدمة لكافة الشباب المحتاج.