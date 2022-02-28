فيفا ويويفا يقرران إيقاف منتخب وأندية روسيا حتى إشعار آخر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، في بيان مشترك اليوم الاثنين، عن إيقاف منتخب وأندية روسيا من جميع المسابقات لحين إشعار آخر بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وجاء في البيان "تتضامن كرة القدم بشكل تام مع المتضررين في أوكرانيا. يتمنى رئيسا الاتحادين أن يتحسن الوضع في أوكرانيا بشكل كبير وسريع وأن تكون كرة القدم قوة دافعة للوحدة والسلام مجددا".

وفي بيان لليويفا، قرر الاتحادان (فيفا ويويفا) إيقاف منتخب روسيا لكرة القدم والأندية الروسية عن المشاركة في منافساتهما إلى حين إشعار آخر.

بالإضافة إلى ذلك، أنهى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الشراكة مع شركة غازبروم الروسية بجميع المسابقات، بحسب ما ذكرت رويترز.

وفي خبر لاحق، تم استبعاد فريق "سبارتاك موسكو"، الذي يعد الممثل الوحيد لروسيا في المسابقات الأوروبية، من بطولة الدوري الأوروبي، ليتأهل فريق لايبزيغ الألماني بدلا منه إلى دور الثمانية من البطولة.

وبهذا القرار، لن يتمكن المنتخب الروسي من خوض مباريات الملحق المؤهل إلى مونديال قطر 2022 ضد بولندا، علماً بأنه كان سيستضيف مباراة الذهاب في 24 مارس المقبل، كما لن يتمكن منتخب السيدات أيضاً من المشاركة في كأس أوروبا المقررة في إنجلترا في يوليو المقبل، وفقا لفرانس برس.

ورفض الاتحاد البولندي لكرة القدم مواجهة المنتخب الروسي، وبعدها أعلنت السويد وجمهورية التشيك رفض مواجهة روسيا أيضا، حيث سيلتقي أحد المنتخبين مع روسيا في حال فوزها على بولندا في قبل نهائي المحلق.

وفي وقت سابق الاثنين، أوصى المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية الاتحادات الدولية بإيقاف الرياضيين الروس والقادمين من بيلاروسيا، وكذلك المسؤولين من المشاركة في البطولات.

وتعرض الفيفا لانتقادات بعد بيان أشار فيه إلى أن روسيا يمكنها خوض مبارياتها في ملاعب محايدة وبدون جماهير وتحت مسمى الاتحاد الروسي لكرة القدم.