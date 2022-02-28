روسيا وأوكرانيا تتفقان على عقد جولة جديدة من المفاوضات

جدة - نرمين السيد - وقال مكتب الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، فى وقت سابق، إن الوفدان الروسى والأوكرانى، أكملا المفاوضات وسيغادران إلى عاصمتيهما للتشاور، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".

وقال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، مساء أمس الأحد، إن المفاوضات مع روسيا ربما تسفر عن نتائج إيجابية.

وأضاف الرئيس الأوكرانى أن "هدفنا الرئيسى هو الدفاع عن أوكرانيا وضمان وحدتها وسيادتها".

وتابع الرئيس الأوكرانى "يجب التعامل بموضوعية للوصول إلى أهدافنا".

وأكدت وزارة الداخلية الأوكرانية، فى وقت سابق بدء المفاوضات مع روسيا على حدود بيلاروسيا، فيما أكدت الخارجية الروسية وصول الوفدين موقع التفاوض.