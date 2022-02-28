عاجل.. الدفاع الروسية: تدمير 1146 موقعا عسكريا أوكرانيا منذ بدء العملية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير 1146 موقعا عسكريا أوكرانيّا منذ بدء العملية الروسية، وإلقاء 110 جنود أوكرانيين أسلحتهم طوعا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز".





وقالت الوزارة فى بيان اليوم الإثنين: "دمر الطيران التكتيكى الروسى 6 قوافل عسكرية أوكرانية، ومنذ بدء العملية، قصفت القوات الروسية 1146 موقعا فى البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، بما فيها 31 موقع قيادة ومركز اتصالات، و81 منظومة صواريخ S-300 وBuk M-1 وOsa، و75 محطة رادار".

وأضافت الوزارة، أنه "تم تدمير 311 دبابة وعربة مدرعة و42 طائرة ومروحية بما فيها جاثمة على مدرجاتها، و51 راجمة صواريخ، و147 مربض مدفعية على اختلافها، ألقى 110 جنود أوكرانيون إضافيون أسلحتهم طوعا خلال الـ24 ساعة الماضية.