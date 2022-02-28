الأمم المتحدة تعليقا على تهديدات روسيا: مجرد فكرة صراع نووى أمر لا...

أكد أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أن مجرد فكرة صراع نووي أمر لا يمكن تصوره، تعليقا على وضع القوات النووية الروسية، في مواقع هجومية بعد أوامر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

وقال فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :" إننا نواجه مأساة بالنسبة لأوكرانيا، ولكننا نواجه أيضًا أزمة إقليمية كبيرة لها آثار وخيمة محتملة علينا جميعًا، مجرد فكرة صراع نووي أمر لا يمكن تصوره، لا شيء يمكن أن يبرر استخدام الأسلحة النووية".

وكان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، قد أعلن اليوم الاثنين أن قوات الردع النووية الروسية بدأت بالمناوبات بطواقم معززة، وذلك وفق "روسيا اليوم".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمر الأحد، وزارة الدفاع بوضع قوات الردع الاستراتيجي الروسية في حالة تأهب قتالي خاصة، وجاءت أوامر الرئيس الروسي خلال اجتماعه مع وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة.

ومازالت العمليات العسكرية الروسية التى أعلن عن تنفيذها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على الأراضى الأوكرانية جارية منذ يوم الخميس الماضى، حيث تدخل اليوم الإثنين يومها الخامس على التوالى، مع محاولات مجلس الأمن الدولي لتهدئة الأوضاع ووقف عمليات إطلاق النار.