كييف تتهم عمدة مدينة كوبيانسك الأوكرانية بالخيانة على دعمه تحركات القوات الروسية...

اتهمت المدعية العامة الأوكرانية إيرينا فينيديكتوفا عمدة مدينة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف غينادي ماتسيغورا بالخيانة، على خلفية دعمه تحركات القوات الروسية في المدينة. وكتبت فينيديكتوفا على "فيسبوك"، أن "العمدة زود الغزاة بمتطلبات بالنقل والإسكان والوقود والطعام". وأشارت إلى أنه "بسبب ممارساته، خرج إقليم كوبيانسك الأوكراني عن التبعية الإدارية لسلطات الدولة في كييف". من جهته، أعلن حاكم مقاطعة خاركوف أوليغ سينيجوبوف في وقت سابق، اعتقال عمدة بلدة خاركوف يوجني ونائبه ورئيس الشرطة وضابط شرطة المنطقة، لتعاونهم مع القوات الروسية.

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