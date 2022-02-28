رابط التسجيل في منظومة القروض السكنية للشباب في ليبيا www.pmhi.ly مصرف الادخار

رابط التسجيل في منظومة القروض السكنية للشباب أعلنت الحكومة الليبية إطلاق مبادرة رئيس الوزراء لإسكان الشباب المحتاجين والأسر من خلال التسجيل في بنك PMHILY، على الرغم من انطلاق عملية التسجيل في نظام القروض السكنية يوم الأحد 27 فبراير، ولم يتم تحديد الموعد النهائي للتقديم، وفي خلال مؤتمر صحفي أعلنت الحكومة الليبية إطلاق منصة ليبيا 2022 للإسكان، والمعروفة أيضًا باسم مبادرة إسكان الشباب في ليبيا، يهدف نظام قروض الإسكان لعام 2022 إلى تقديم الدعم لجميع فئات الشباب الليبيين.

التسجيل في منظومة القروض السكنية للشباب

أعلن عبد الحميد الدبة رئيس الوزراء الليبي، عن خطة الحكومة من أجل التسجيل في منظومة القروض السكنية للشباب، حيث سيتم توزيع 50 ألف قطعة أرض سكنية على شباب البلاد، وتشمل فئات الشباب، وقد بدأت عملية التسجيل في نظام القروض السكنية، للفئات المستهدفة بمبادرة الإسكان، حيث تولت اللجنة مهمة مراقبة وتنفيذ المشاريع الحكومية، مع مراعاة انتشار فيروس كورونا في مختلف المحافظات الليبية، مما أدى إلى تدهور الأسر المختلفة، “الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وتزايد البطالة، حيث سيتم تفعيل الرابط قريبا ويمكن للشباب إجراء عملية التسجيل في منظومة القروض السكنية في ليبيا 2022.

كيفية التسجيل في منظومة القروض السكنية للشباب

يمكن الان التسجيل في منظومة القروض السكنية للشباب، لدعم جميع الشباب الليبيين المقبلين على الزواج وكذلك المتزوجين بالفعل، ويحتاجون إلى مساعدة مالية لبناء منزل، وقد أتاحت حكومة الوحدة الوطنية الليبية رابطًا لنظام قروض الإسكان للشباب في ليبيا 2022، والذي سيكون متاحًا اعتبارًا من 27 فبراير 2022 وبعد خطوات التسجيل التالية: