فرنسا تنقل سفارتها فى أوكرانيا من كييف إلى لفيف غرب البلاد

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان، عن نقل سفارة فرنسا فى أوكرانيا، من كييف إلى لفيف فى غرب البلاد، وذلك على خلفية العملية العسكرية التى تشنها روسيا فى أوكرانيا، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".





وأوضح لودريان، فى تصريحات لشبكة "بى أف أم تى فى" الفرنسية، اليوم الاثنين: "جراء المخاطر والتهديدات على العاصمة، تم نقلها (السفارة) إلى لفوف"، موضحا أن التهديدات كانت كبيرة جدا، الأمر الذى استدعى نقلها.

وأوضح الوزير أن نقل السفارة جاء بعد طلب من الرئيس إيمانويل ماكرون، مشيرا إلى أن السفير الفرنسى يبقى فى أوكرانيا لدعم الرعايا الفرنسيين.

وفى وقت سابق، أكدت ​الرئاسة الفرنسية​، أن "الرئيس الفرنسى ​إيمانويل ماكرون، أجرى مباحثات هاتفية مع الرئيس الروسى ​​فلاديمير بوتين​​، والرئيس الأوكرانى ​​فلاديمير زيلينسكي​​".

وأوضحت أن "ماكرون أكد خلال اتصاله مع زيلينسكى على الوقف الفورى لإطلاق النار"، مشيرة إلى أن "ماكرون جدد التأكيد لبوتين، على مطلب ​المجتمع الدولى​، بوقف الهجوم الروسى على ​أوكرانيا​، حث بوتين على وقف الهجمات على المدنيين وحماية البنية التحتية المدنية والطرق بأوكرانيا"، معلنة أن "بوتين أكد رغبته، فى التعامل مع المطالب الثلاثة، التى قدمها ماكرون".