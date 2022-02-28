عاجل- بث مباشر.. جلسة لمجلس الأمن الدولى حول الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - بدأت قبل قليل، جلسة لمجلس الأمن الدولى، حول الأزمة الأوكرانية، وذلك على خلفية دخول العملية العسكرية الروسية فى كييف يومها الخامس على التوالى، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".





وصوت، أمس الأحد، 11 عضوًا بمجلس الأمن الدولى، لصالح عقد جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول أوكرانيا، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز". وقال مندوب أوكرانيا فى الأمم المتحدة سيرجى كيسليتسيا، إن فشل روسيا جعلها تقصف مناطق سكنية فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن الشعب الأوكرانى فى المدن والقرى يعيش فى الملاجئ. وأضاف مندوب أوكرانيا فى جلسة مجلس الأمن مساء أمس حول الأوضاع فى أوكرانيا، إن الابتزاز النووى الروسى يشكل خطرا كبيرا. وأكد المندوب الصينى بمجلس الأمن، دعم بلاده للحل الدبلوماسى بين روسيا وأوكرانيا؛ لتجنب التصعيد. ودعا المندوب الصينى، جميع الأطراف لضبط النفس. واستخدم الوفد الروسى بمجلس الأمن، حق النقض "فيتو"، ضد مشروعات قرار صاغته الولايات المتحدة وألبانيا يستنكر العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا. ودعا مشروع القرار، روسيا إلى سحب قواتها من أوكرانيا. وأكدت المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن ليندا توماس جرينفيلد، إن روسيا لن تفلت من المساءلة عن عمليتها العسكرية على أوكرانيا. وحثت المندوبة الأمريكية روسيا على تخفيف حدة الخطاب فيما يتعلق بالتهديد بالسلاح النووى.

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