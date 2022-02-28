نصف مليون أوكراني مشرد ولاجئ بسبب الحرب مع روسيا

قال مجدي يوسف، مراسل صدى البلد، أن أكثر من نصف مليون أوكراني أصبحوا لاجئين ومشردين، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت منذ يوم الخميس الماضي.

وتابع خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن أوكرانيا أمامها سنوات طويلة لتحقيق معايير الانضمام للاتحاد الأوروبي.

وأردف مجدي يوسف، مراسل صدى البلد، أن انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي لن يتم قبل انتهاء الحرب بهزيمة روسيا، أو موافقة موسكو على انضمام كييف.

ولفت إلى أن مسئولون بحلف شمال الأطلسي أوضحوا أن انضمام أوكرانيا لحلف الناتو، يعني تفعيل المادة الرابعة من ميثاق تأسيس الحلف، وهو ما يتبعه الدخول في حرب مباشرة مع روسيا.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قدم أسلحة ومعدات عسكرية لأوكرانيا بـ 450 مليون دولار، وهذا مبلغ هزيل لا يكفي لدعم مقاومة شعبية ولا يزيد عن كونه ساعة من ساعات الحرب.

واستطرد مجدي يوسف، مراسل صدى البلد، أن برلين قررت تخصيص 100 مليار يورو لدعم وتعزيز قدرات الجيش الألماني.

وأكد مجدي يوسف، مراسل صدى البلد، أن الشعب الأوروبي تعلم أكثر من السياسيين وقد برز ذلك في التجمعات المطالبة بوقف الحروب، لأنه يدرك خطورتها على المدنيين.

وأكمل خلال مداخلة على قناة صدى البلد، أن الحدود الأوروبية باتت مفتوحة أمام الأوكرانيين دون أي عراقيل ما يعني أن الحرب بين موسكو كييف قد تطول.

واستكمل أن الاتحاد الأوروبي يشعر بتأنيب الضمير وكأنه خدع أوكرانيا بعدما دفعها للدخول في الحرب وأوهمها أنه لن يقدر عليها أحد، والآن تورطت في الحرب بمفردها ضد موسكو.

وأوضح أن هناك 3 بنوك أوروبية على وشك إعلان إفلاسها، لافتا إلى أن تطبيق نظام سويفت على موسكو سيكون مؤلم على روسيا وأوروبا أيضًا، خاصة ألمانيا وإيطاليا.

وأضاف أن أسعار تذاكر الطيران سوف ترتفع للضعف في روسيا وأوروبا، بسبب حظر الطيران الذي تم فرضه من قبل الطرفين، وهو ما يعني أن الطائرات تحلق في مسافات إضافية.