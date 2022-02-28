رابط التسجيل في منظومة القروض السكنية 2022 مصرف الادخار pmhi ly ليبيا

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عمر شويل - جدة يستمر البحث في ليبيا عن رابط التسجيل في منظومة القروض السكنية 2022 بعد ان أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية عن اطلاق مبادرة رئيس الحكومة للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة مصرف الادخار والاستثمار pmhi ly، وبمجرد اعلان بداية التسجيل في مبادرة إسكان الشباب عرفت مختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك بحث جوجل عمليات بحث كثيرة عن موقع التقديم في منظومة القروض للشباب في ليبيا 2022، حيث وضح بين وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي رئيس لجنة تنفيذ مشاريع الحكومة الليبية طريقة التسجيل وفق الآلية التي اعتمدها مصرف الادخار، ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سنتعرف بشكر مفصل ودقيق عن خطوات التسجيل في منظومة القروض عبر موقع مصرف الادخار pmhi ly.

رابط التسجيل في منظومة القروض السكنية 2022

بعد ان انتشر فيروس كورنا في مختلف المناطق الليبية أعلنت حكومة الوحدة الوطنية عن العديد من برامج الدعم لصالح شباب ليبيا خاصة في ظل انتشار البطالة وصعوبة الحياة المعيشية نظرا لضعف الاقتصاد الليبي، ومن ضمن برامج الدعم المقدمة للشباب مبادرة رئيس الحكومة للإسكان الشبابي التي وعد بها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة الشباب وتم اطلاقها رسميا يوم الأحد 27 فبراير 2022.

طريقة التسجيل في مبادرة اسكان الشباب في ليبيا

اتحت الحكومة الليبية إمكانية التسجيل في منظومة القروض السكنية مصرف الادخار والاستثمار العقاري لكافة الشباب الليبي خارج وداخل الوطن، كما تم تفعيل رابط المنظومة يوم 2022/02/27، حيث مع بداية التقديم عرفت ضغط رهيب ما تسبب في خلل تقني اما الآن فمنظومة القروض تعمل بشكل جيد ويمكن للجميع التقديم علىيها من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الولوج إلى رابط منظومة القروض السكنية للشباب ليبيا

ثم مباشرة عند الواجهة الرئيسية اضغط على كلمة تسجيل جديد

يجب على المتقدم ان يكتب كافة بياناته الشخصية بشكل صحيح مع مراعات الدقة أثناء تدوين المعلومات.

ثم تقوم بكتابة رقم هاتفك الشخصي

بعدها يتم ادخال الحروف الظاهرة في الصورة باللغة الإنجليزية

ستصلك مباشرة رسالة على هاتفك مدون عليها كلمة مرور الحساب الخاص بك على المنظومة.

إعادة كتابة رقم الهاتف على الموقع وكلمة المرور ثم النقر على تسجيل الدخول

كما يمكن الاطلاع على الفيديو ادناه والذي يوضح طريقة التسجيل بشكل مفصل

إلى هنا نصل الى نهاية هذا المقال والذي تحدثنا فيه بشكل مفصل عن اهم الخطوات التي يمكن من خلالها رابط التسجيل في منظومة القروض السكنية.