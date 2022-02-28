نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لينك الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 جميع الاقسام على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية PDF في المقال التالي

عمر شويل - جدة لينك الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 جميع الاقسام على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نستعرضه ونتابعه مع حضرااتكم الان حيث اعمال رصد ومراجعة طلبات المتقدمين على القبول الموازي قد انتهت بنجاح على ان يتم الاشارة على بدء اعمال نشر تلك النتائج على شكل ملفات pdf، لذا ومن خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز نتابع الان طريقة الكشف والاستعلام عن تلك النتائج.

لينك الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

نتائج القبول الموازي بالعراق 2021/2022 سيتم الاعلان عنها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية حيث قد زادت الى معدل كبير وملحوظ مؤشرات البحث على جوجل لاجل الاستعلام عن تلك النتائج التي تم نشرها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بعد ان تم الكشف عن تلك النتائج بعد مراجعة بيانات المتقدمين على القبول الموازي ونشر تلك النتائج باعلان مصاريف الجامعات العراقية وشروط القبول داخل الجامعات العراقية بعد الاشارة على ان اعداد المقبولين هذا العام داخل الجامعات العراقية

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نتابع الان طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي بامكانكم اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على نحو جاء بالشكل التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

تسجيل اسم الطالب الرباعي

تسجيل رقم الامتحاني

النقر على ايقونة استعلام لتكون على الفور امامكم النتائج معلنة بنجاح

هذا وبامكانكم عبر صندوق التعليقات الذي بالاسفل مشاركتنا بالبيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج حتي نساعدكم بالحصول عليها بنجاح

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية.

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.