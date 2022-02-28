الخارجية الأمريكية ترحب بالمباحثات بين الجانبين الروسى والأوكرانى

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس، فى مؤتمر صحفى عقده مساء اليوم الإثنين، إن بلاده ستواصل دعم أوكرانيا، كما ستواصل التصعيد ضد روسيا إذا استمرت فى تأجيج الصراع فى أوكرانيا.
وأضاف أنه إذا تحول الخطاب الروسى لعمل يهددنا أو يهدد حلفاءنا بشكل مباشر فسنرد بحزم وحسم، لافتا إلى أن النظام فى بيلاروسيا أصبح خاضعًا لروسيا
ورحب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، بالمباحثات بين الجانبين الروسى والأوكرانى، مؤكدًا أن استخدام الأسلحة النووية ستكون له تبعات كارثية.
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