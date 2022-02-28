38 % خلال 7 أيام.. انهيار تاريخى للروبل مقابل الدولار (تفاعلى)

جدة - نرمين السيد - تعرض الاقتصاد الروسى لضربة موجعة بسبب العقوبات الغربية المتتالية على موسكو بعد قرارها ببدء العمليات العسكرية فى أوكرانيا، لاسيما قرار الحلفاء بالغرب بفصل مجموعة "مختارة" من البنوك الروسية عن نظام "سويفت" للمدفوعات الدولية مما ألحق أذى كبير بشركاتهم وبنوكهم فى الوقت نفسه.





حيث ستجد البنوك الروسية المحرومة من الاستفادة من نظام سويفت صعوبة فى التواصل مع البنوك الأخرى على المستوى الدولى حتى فى دول صديقة مثل الصين، مما سيؤدى إلى إبطاء حركة التجارة ويزيد من كلفة المعاملات، ويحد من قدرة البنك المركزى الروسى على دعم الروبل.

وتسببت قرارات الحلفاء بالغرب بانهيار العملة الروسية "الروبل" بالنسبة للدولار.

ويوضح الإنفو جراف التالى آثر انهيار العملة خلال أسبوع :



وتعتبر معاقبة البنك المركزى الروسى خطوة غير مسبوقة، حيث إنها المرة الأولى التى يتم فيها معاقبة بنك مركزى لبلد من دول مجموعة العشرين بهذه الطريقة"، وتهدف هذه الخطوة - من تجميد الأصول ووقف التعامل مع صناديق الثروة السيادية الروسية - لمنع روسيا من الاستفادة من أية احتياطيات عملات دولية لزيادة تمويل عملياتها فى أوكرانيا.