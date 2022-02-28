عاجل.. مارتن جريفيث: الأوضاع الإنسانية تتفاقم فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، أوضح جريفيث، فى جلسة لمجلس الأمن الدولى حول أوكرانيا، أن المدنيين فى أوكرانيا هم من يتحملون تداعيات الحرب. وأضاف جريفيث أن المنظمات غير الحكومية والمؤسسات فى أوكرانيا تقوم بعمل رائع، مشيرا إلى أن الأوضاع الإنسانية تتفاقم فى أوكرانيا.

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