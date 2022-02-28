بوتين يوقع على إجراءات اقتصادية خاصة لمواجهة عقوبات الغرب

جدة - نرمين السيد - وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، مرسوما رئاسيا لتفعيل سلسلة من الإجراءات الاقتصادية الخاصة تتعلق بالخطوات غير الودية التى اتخذتها الولايات المتحدة وحلفاؤها، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".





وذكر الكرملين - فى منشور على موقعه الرسمى يحمل تفاصيل المرسوم الرئاسى، حسب ما نقلته وكالة "تاس" الروسية- أنه "بناء على أفعال الولايات المتحدة والدول الأجنبية والمنظمات الدولية التى انحازت لها، والتى كانت غير ودية وتتعارض مع القانون الدولى وفرضت قيودا على المواطنين الروس والكيانات الشرعية".

وأضاف الكرملين أن الإجراءات الموجودة فى المرسوم سيتم تطبيقها لحماية المصالح القومية الروسية بالتوافق مع القوانين الفيدرالية حول الإجراءات الاقتصادية الخاصة والتدابير القهرية، وحول الأمن، وكذلك حول إجراءات مواجهة الأفعال غير الودية للولايات المتحدة الأمريكية والدول الأجنبية الأخرى.

وحسب المرسوم الجديد، حظر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، المواطنين الروس من إيداع الأموال فى أى حسابات ببنوك خارج البلاد، حيث أنه "بداية من أول مارس 2022، سيتم حظر إيداع أموال فى بنوك تقع خارج الاتحاد الروسى أو أى منظمات أسواق المال أخرى بعملات من قبل المواطنين (الروس)".

وأشار المرسوم إلى أنه سيتم أيضا حظر تحويل أى أموال بدون دون استخدام حساب مصرفى عن طريق وسائل الدفع الإلكترونية التى يوفرها الموردون الأجانب لخدمات الدفع.

وأضاف المرسوم أنه محظور أيضا على المواطنين الروس تمديد أى قروض أجنبية بالعملة بداية من أول مارس، وجاء ذلك نصًا: "يُحظر إجراء معاملات بالعملات الأجنبية عن طريق المُقيمين فى روسيا لتزويد غير المُقيمين بموجب اتفاقيات القروض".