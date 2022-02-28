- 1/3
- 2/3
- 3/3
جدة - نرمين السيد - ونشر البرلمان الأوكرانى صورا وثقت لحظة توقيع زيلينسكى طلب الانضمام، حيث ظهر فى إحدى الصور وخلفه أكياس من الرمل يختبئ وراءها جنوده.
فى وقت سابق، قال زيلينسكى إن أوكرانيا لها الحق فى أن تصبح عضوا فى الاتحاد الأوروبى، وتوجه مرة أخرى بطلب قبول أوكرانيا بشكل عاجل فى التكتل.
وقال: "نناشد الاتحاد الأوروبى قبول انضمام أوكرانيا العاجل بموجب إجراء خاص جديد".
وفى وقت سابق، قال زيلينسكى إن اللحظة الحاسمة قد حلّت "لوقف سنوات من المناقشات" واتخاذ قرار بعضوية أوكرانيا فى الاتحاد الأوروبى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زيلينسكى يوقع طلبا لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبى (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.