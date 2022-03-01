روسيا: من يزودون أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة سيتحملون مسؤولية العواقب

جدة - نرمين السيد - وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية، "ستتحمل الأطراف الأوروبية المتورطة فى تزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة مسؤولية العواقب، وستواصل موسكو حماية مصالحها القومية بغض النظر عن العقوبات".
فى وقت سابق، أعلنت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند، أن القوات المسلحة الكندية سلمت دفعة ثانية من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، مؤكدة أنها بلادها ستنشر ما يصل إلى 460 فردًا إضافيًا فى عملية REASSURANCE، وهى مهمة كندا لدعم إجراءات الردع الخاصة بحلف الناتو فى أوروبا.
كما أعلنت الحكومة الألمانية، أول أمس السبت، أن برلين تعتزم إرسال 1000 مدفع مضاد للدبابات و500 صاروخ "ستينجر" إلى أوكرانيا.
وقالت: "واجبنا دعم أوكرانيا بقوة فى الدفاع عن نفسها ضد جيش بوتين. ولهذا سنرسل 1000 مدفع مضاد للدبابات و500 صاروخ ستينجر إلى أصدقائنا فى أوكرانيا".
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