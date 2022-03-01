موقع التسجيل في منظومة القروض السكنية الليبية 2022

كثر البحث عن طرق ورابط التسجيل في منظومة القروض السكنية للشباب في ليبيا، ومبادرة القروض السكنية هي مبادرة قام بإطلاقها الرئيس الليبي عبد الحميد الدبيبة، حيث تتيح هذه المبادرة للشباب الحصول على قروض يمكنهم من خلالها سداد أقساط شقق ووحدات سكنية لبدء حياتهم للزواج وغيره، وهذه الخدمات والمساعدات عظيمة جدًا وفرصة رائعة للشباب وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها الدولة الليبية وبعض الدول العربية من قهر وفقر ومعاناة.

رابط التسجيل في منظومة القروض السكنية الليبية

يمكنكم التسجيل في منظومة القروض السكنية في ليبيا عبر اتباع الخطوات التالية:-

قم بالدخول أولًا على موقع منظومة القروض السكنية الليبية الرسمي الإلكتروني عبر رابط pmhi.ly/register

بعد ذلك سيتم تفعيل طلب دخولك بعد ساعات قليلة من تقديمك حتى يتثنى لك تسجيل الدخول على الموقع وعمل حساب شخصي خاص بك.

بعد ذلك قم بالدخول على رابط الحساب الخاص بك وقم بتعبئة كافة البيانات الخاصة بك وبالقرض السكني وملء كافة الخانات المطلوبة أمامك على الصفحة الرئيسية لحسابك الشخصي.

يجب التأكد من أن كل البيانات التي قمت بإدخالها صحيحة تمامًا وبدون أي خطأ أو تزوير.

يتم التحقق بعد ذلك في صحة البيانات التي قم بتزويد الموقع بها وفي حالة أن كل المعلومات صحيحة يتم ارسال رسالة إلى الشخص المتقدم على القرض السكني يفيد نجاح تسجيلك وانتظار الخطوة القادمة للتسجيل وهي خطوة الحصول على القرض.

الأوراق والوثائق الرسمية المطلوبة للتسجيل في منظومة القروض الليبية

يجب إحضار بعض الأوراق الرسمية اللازمة للحصول على قرض سكني ليبي وهذه الأوراق تتمثل فيما يلي:-