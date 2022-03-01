نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. التعليم تُعلن جدول مواصفات الاختبارات PDF لجميع المواد لمديري المدارس المعلمين والمعلمات في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشفت وزارة التعليم عن جدول المواصفات يعرض مخطط تفصيلي يعمل على تحديد المحتوى الخاص بالاختبار، ويربط هذا المحتوى من المادة الدراسية وبالأهداف التعليمية لها، كما أنه يبين الوزن النسبي التابع للموضوعات وللمحتوى التعليمية والوزن النسبي للأهداف السلوكية بالمستويات المتعددة، والغرض من ذلك الجدول هو القيام بتحقيق التوازن بالاختبارات التحصيلية وضمان قياس العينة الممثلة من الأهداف التدريسية وكذلك محتوى المادة، ولهذا فإننا من خلال مقالنا هذا سنتحدث عن جدول مواصفات الاختبارات بي دي اف.

جدول مواصفات الاختبارات PDF

إن الغرض من الجدول الخاص بالمواصفات يتم تحقيق التوازن بالاختبار التحصيلي وضمان له بالقياس لعينة تماثل أهداف التدريس، وكذلك المحتوى الخاص بالمادة التعليمية، أما عن التصميم والمراحل المختلفة والاستعانة بجدول للمواصفات ولبيان ذلك وإليكم الجدول وهو كالآتي:

عدد الحصص مجاميع مستويات الأهداف ووزنها النسبي المجموع المجموع المجموع 8 11 6 7 0 0 0 24 100% 100% 46% 25% 29% 0% 0% 0% الوحدات عدد الحصص تذكر فهم تطبيق تركيب تحليل تقويم أهداف الوحدة الوزن النسبي للوحدة الوزن النسبي للأهداف الوحدة الأولى 3 3 4 4 0 0 0 11 38% 46% الوحدة الثانية 2 3 1 2 0 0 0 6 25% 25% الوحدة الثالثة 3 5 1 1 0 0 0 7 38% 29%

عدد أسئلة الإمتحان 20 9 5 6 0 0 0 أسئلة تذكر أسئلة فهم أسئلة تطبيق أسئلة تركيب أسئلة تحليل أسئلة تقويم 3 2 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 3 2 2 0 0 0

الفائدة التي تكمن وراء إنشاء جدول المواصفات

إن جدول المواصفات يحقق بعض الفوائد الهامة وإليكم هذه الفوائد وهي كالآتي:

أولاً المساعدة ببناء الاختبار بشكل متوازن.

ثانيا يعطي للموضوع المتواجد بالمحتوى التعليمي الوزن الحقيقي له.

ثالثا يحقق صدق المحتوى الذي يخص الاختبار وتوزيعه بشكل متزن على كافة الموضوعات بالمحتوى.

يكتب المتعلم ثقة بالعدالة في الاختبار.

الخطوات الخاصة ببناء جدول المواصفات

إن جدول المواصفات يشمل بعدين أحدهما أفقي يخص الأهداف السلوكية التعليمية، أما الثاني فهو رأسي يمثل الموضوعات بالمادة الدراسية، وتوجد بعض المهام لابد من القيام بها قبل أن يتم بناء الجدول وإليكم هذه الخطوات وهي كالآتي:

1- تحديد الموضوعات للمادة الدراسية

بإمكانك أن تبني جدول لوحدة دراسية أو حتى بالمنهج كاملاً، ويمكنك أيضاً أن تقسم المنهج لوحدات وتقسم الوحدات لدروس والدروس لموضوعات، فالموضوع هو الجزء الأصغر.

2- التحديد للوزن النسبي الخاص بموضوعات المادة

وذلك يكون عن طريق حساب عدد الصفحات التابعة للموضوع الواحد أو حتى للدرس بالمحتوى الذي يخص المادة الدراسية ويمثله الكتاب المدرسي.

تقدير عدد ساعات التدريب التي يتم بها تدريس كل موضوع.

القيام باحتساب الوزن النسبي للموضوع عن طريق قسمة عدد الحصص على الصفحات ثم يضرب الناتج بمائة.

3- التحديد للوزن النسبي التابع لأهداف المادة

حيث أنه يتم الحصر للأهداف السلوكية التعليمية للموضوعات الخاصة بالمادة الدراسية بمرحلة التحليل لخطوات التصميم التعليمي، ويعد تصنيف بلوم الخاص بالأهداف من التصنيفات الأشهر على الإطلاق بمجال التعرف على جميع أهداف التعليم والقيام بتحديده.