رابط منحة البطالة الجزائر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل مفتوح الآن للتسجيل في منحة العاطلين عن العمل

موقع التسجيل في منحة البطالة في الجزائر ٢٠٢٢ يحاول الوصول إليه الكثير من المهتمين بهذا الأمر، حيث أعلنت المؤسسة القومية للتشغيل، كافة التفاصيل الكاملة لعملية التسجيل، للحصول على إعانات البطالة، ويجب أن تكون فئات معينة من الشباب قادرين على الاستفادة من المزايا المتعلقة بالبطالة، وكذلك أولئك الذين ليس لديهم أي حسابات جارية في مكتب البريد في دولة الجزائر، من الضروري الذهاب إلى مقر البريد مع التسجيل الأول.

موقع منحة البطالة في الجزائر 2022

أوضح وزير العمل الجزائري في يوم الأربعاء الماضي ثلاث ظروف لن يتمكن حاليًا سوى من تنطبق عليهم شروط التسجيل، من الحصول على إعانات البطالة في الجزائر لمدة 6 أشهر فقط، من خلال الدخول على موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.

حيث يكون هذا في حالة البحث عن وظيفة، أو عند عرض عمل تجاري، وعرض فرصة على مستفيد ورفض الآخر، ويتم إصدار قرار بوقف المنحة فورًا إذا أصر الشاب على الرفض.

خطوات التسجيل في منحة البطالة

يجب عليك تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني من خلال الضغط هنا، للتسجيل والاشتراك في منحة البطالة لدى الهيئة القومية للعمل في الجزائر، عبر الخطوات التالية: