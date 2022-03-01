إيران: الاتفاق النووي في المتناول إذا حسمت أميركا أمرها

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في تغريدة تعليقا على المحادثات النووية إن "الاتفاق في متناول اليد إذا حسمت أميركا أمرها".

وأضاف خطيب زاده أن "إيران مستعدة ولكنها لن تنتظر للأبد".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس قد قال الاثنين إن واشنطن مستعدة للانسحاب من جهود إحياء الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 إذا أبدت إيران تعنتا.

وقال برايس للصحفيين عن المحادثات غير المباشرة التي تنعقد في فيينا "نحن مستعدون للانسحاب إذا أبدت إيران تعنتا فيما يتعلق بإحراز تقدم".