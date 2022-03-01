ترحيب سعودى بقرار مجلس الأمن بشأن الحوثيين

جدة - نرمين السيد - رحبت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، بإصدار مجلس الأمن الدولى قرارًا صنّف فيه ميليشيا الحوثى كجماعةٍ إرهابية، بالإضافة إلى توسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن، ليشمل جميع أفراد جماعة الحوثى الإرهابية بعد أن كان حظر إيصال الأسلحة مقتصرًا فى السابق على أفراد وشركات محددة.





وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الوزارة أعربت عن تطلعها فى أن يسهم هذا القرار فى وضع حدٍ لأعمال ميليشيا الحوثى الإرهابية وداعميها، حيث إن من شأن ذلك تحييد خطر تلك الميليشيات، وإيقاف تزويد هذه المنظمة الإرهابية بالصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة النوعية، ولاستهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية فى المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وإراقة دماء الشعب اليمنى الشقيق، وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار. وجددت وزارة الخارجية السعودية تأكيدها على دعم الجهود المبذولة للوصول إلى حلٍ سياسى شامل للأزمة اليمنية، بما فى ذلك جهود المبعوث الأممى الخاص إلى اليمن، استنادًا إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطنى وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216.

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