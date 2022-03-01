قرار عاجل من رئيس الوزراء الكندى ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - وقال جاستن ترودو، فى مؤتمر صحفى، حسبما نقلت قناة إكسترا نيوز الفضائية فى نبأ عاجل، منذ قليل: "اليوم نعلن حظر كل عمليات استيراد النفط الخام من روسيا... هذا القطاع استفاد منه الرئيس بوتين والأوليغارشيون الروس بشكل كبير".
وشدد ترودو على أن هذا التدبير يوجه رسالة قوية على الرغم من ضآلة الكميات التى استوردتها كندا فى السنوات الأخيرة.
جدير بالذكر، أنه فى عام 2019 استوردت كندا 17870 برميلا من النفط الخام الروسى فى اليوم، أى نحو 2.6% من مجمل وارداتها النفطية، إلا أن هذا الرقم تراجع إلى الصفر عام 2020، وفق الحكومة الكندية.
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