كورونا بالدول العربية: الأردن أكثر الإصابات خلال يوم

جدة - نرمين السيد - وأعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 6 آلاف و296 إصابة جديدة و16 وفاة، وتماثل 12 ألفا و379 شخصا للشفاء خلال الـ(24) ساعة الماضية، ليصل إجمالى الإصابات فى البلاد منذ بداية تفشى الوباء إلى مليون و623 ألفا و474 إصابة، والوفيات إلى 13 ألفا و814 وفاة، والشفاء إلى مليون و518 ألفا و754 حالة.

وأشارت إلى أن عدد متلقى الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى 4 ملايين و681 ألفا و510 أشخاص، فيما وصل عدد متلقى الجرعتين إلى 4 ملايين و367 ألفا و176 شخصا.

وفى فلسطين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5 وفيات و1310 إصابات جديدة بالفيروس التاجى وتعافى 12 ألفا و445 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن نسبة التعافى من الفيروس بلغت 96.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 3%، ونسبة الوفيات 0.9%، من مجمل الإصابات.

وفى المغرب، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 142 إصابة جديدة خلال الـ(24) ساعة الماضية ليرتفع إجمالى الإصابات فى البلاد منذ بداية تفشى الوباء إلى مليون و160 ألفا و892 إصابة، و8 وفيات جديدة بإجمالى 15 ألفا و978 وفاة بنسبة 1.4%، وتماثل 464 حالة للشفاء ليصل الإجمالى إلى مليون و140 ألفا و157 حالة بنسبة 98.2%.

وفى الجزائر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 77 إصابة جديدة، و3 وفيات، وتعافى 71 حالة خلال ال(24) ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى الإصابات فى البلاد منذ بداية تفشى الوباء إلى 264 ألفا و855 إصابة، والوفيات إلى 6 آلاف و831 وفاة، والشفاء إلى 177 ألفا و437 حالة.

وفى لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1533 إصابة جديدة خلال ال(24) ساعة الماضية ليصل الإجمالى إلى مليون و66 ألفا و840 إصابة، كما تم تسجيل 10 وفيات جديدة بإجمالى 10 آلاف و79 وفاة.