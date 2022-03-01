الحكومة الإيطالية توافق على تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأشار المرسوم إلى دعم إيطاليا للشعب الأوكرانى فى مواجهته لـ روسيا من خلال نقل الآليات والمواد والمعدات العسكرية لأوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية فى نسختها باللغة الإنجليزية. كما ذكر المرسوم أنه يمكن زيادة عدد الأماكن فى مراكز اللاجئين بما يصل إلى 16 ألفا للمساعدة فى التعامل مع الوافدين من أوكرانيا. وأنشأت الحكومة الإيطالية صندوقا بقيمة 500 ألف يورو لدعم الطلاب والباحثين والمعلمين الأوكرانيين لتمكينهم من تنفيذ أنشطتهم فى إيطاليا.

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