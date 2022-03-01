رابط التسجيل في منحة البطالة الجزائرية وكالة التشغيل minha anem dz inscription

منحة البطالة في الجزائر ، أصبحت أعداد كثيرة تبحث عنها خلال الفترة الماضية عبر الأنترنت وذلك لتعرف على تفاصيل الحصول على المنحة وشروط التقديم عليها وخطوات التسجيل وغيرها من التفاصيل الأخري، فالمنحة مقدمة من الوكالة الوطنية للتشغيل anem.dz وأصبح من السهل الآن التقديم عليها إذا توفرت الشروط في المتقدم، ولذلك فسوف نوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة بمنحة البطالة وطريقة الحصول عليها من خلال هذا المقال.

التسجيل في منحة البطالة على منصة minha anem dz inscription الجزائر

أصبحت منحة البطالة متوفره الآن لجميع المواطنين الجزائريين لتقديم عليها والاستفادة بها، فالمنحة مقدمة لشباب الأكثر احتياجاً داخل الجزائر لتوفير معيشة جيدة لهم، وسنوضح لكم الآن خطوات عملية التسجيل وفقاً لتوضيحات الوكالة الوطنية للتشغيل:

أولاً الدخول على منصة منحة البطالة .

. الضغط على زر التسجيل.

تسجيل البيانات المطلوبة، وتمثل في “رقم البطاقة، رقم بطاقة التعريف الوطنية”.

الضغط على زر الإرسال.

كتابة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها وهي “الاسم، اللقب، رقم الحساب البريدي الجاري”.

تحديد موعد المقابلة مع أحد المستشارين في وكالة التشغيل.

إحضار الملف الورقي والذي يشتمل على كافة الأوراق والمستندات الخاصة بالتقديم على المنحة.

طباعة ورقة التعهد لتقديمها أثناء المقابلة الشخصية.

وسيتم فحص الطلب المقدم، وفي حالة الرفض سوف يظهر لك الرد في رسالة “مرفوض” مع توضيح السبب وهو “ليس لديهم الحق في الاستفادة من منحة البطال”.

شروط الاستفادة من منحة البطالة في الجزائر 2022

هناك بعض الشروط التي تم توضيحها للاستفادة من منحة البطالة المقدمة من الوكالة الوطنية للتشغيل وهي ما تتمثل في: