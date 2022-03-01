منظومة القروض السكنية للشباب ليبيا رابط pmhi.ly وآلية التسجيل والأوراق المطلوبة

27 فبراير هو تاريخ اطلاق منصة منظومة القروض لإستقبال طلبات التسجيل في نظام القروض السكنية للحصول على هذه المنفعة بموجب تنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي والاسر المحتاجة في جمهورية العربية ليبيا ضمن مرحلتها الأولى حتى الآن حيث يستفيد منها المواطنين للتقديم على تلقي الإقراض على الأراضي وكذلك تلقي السكن المباشر، إليكم تفاصيل ذلك الاجراء من خلال pmhi.ly

منصة منظومة القروض السكنية pmhi.ly ليبيا

نقدم رابط مبادرة رئيس الحكومة للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، عبر الموقع الالكتروني لمنظومة القروض السكني www pmhi.ly وهو رابط منصة نظام القروض السكنية من حكومتنا للراغبين بمتابعة الية التسجيل عبر، رابط منظومة القروض السكنية، وعلى المتقدم عبر المنظومة المشار اليها ان يقوم برفع بعض الأوراق المهمة اثناء التسجيل ضمن خطوات تعبئة الاستمارة الالكترونية ويتعلق بعضها بالمعلومات الشخصية ويتصل الجزء الاخر بالعمل ويرتبط الجزء الاخر بطبيعة ونوع المنفعة التي يرغب بالاستفادة منها المواطن في ليبيا مثل القروض السكنية، وهذه الأوراق تتلخص في ما يلي:

افادة بعدم امتلاك مسكن تصدر من مختار المحلة الذي تم تسجيله في البلدية الذي هو فيها. شهادة اثبات الدخل شهادة مرتب سواء قطاع عام او خاص ومن يعمل لحساب نفسه ويمتلك ترخيص ان يوفر الرخصة الخاصة لمزاولته للنشاط الاقتصادي او التجاري من لا يعمل يجلب افادة من وزارة العمل بانه ضمن الباحثين عن عمل شهادة الوضع العائلي صادرة من السجل المدني، اثبات الهوية اذا قام المستفيد بتعبئة بيانات جواز السفر فيوفر صورة من جواز السفر، وإذا عبئ بيانات بطاقته الشخصية، فتوفير صورة لبطاقته الشخصية. تقديم الطلب بشكل رسمي عبر pmhi.ly لا يعني اكتمال عملية التسجيل مع منح الموافقة على المنفعة، حيث يتم دراسة الطلب وفق تقدير أولوية الاحتياج لذوي الدخل المحدود، والجرحى، والمبتورين، واسر الشهداء.

رابط منظومة التسجيل في القروض السكنية ليبيا

تم تحديث رابط منظومة القروض السكنية 2022، وبالدخول على الرابط المذكور يمكن البدء في تسجيل طلبات القروض السكنية للشباب ليبيا بالتعاون مع حكومتنا وذلك للاستفادة من تقديم طلب في المنظومة المذكورة عبر موقعها على شبكة الأنترنت ويتم إنشاء الحساب أولاً عبر صفحة pmhi ly register وذلك بإدخال رقم الهاتف كاسم للمستخدم واستلام رسالة نصيرة مباشرة بها كود بعد الضغط على تسجيل رقم هاتف عبر رابط المنظومة الليبية.