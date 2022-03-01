عاجل.. واشنطن تطرد 12 دبلوماسيا روسيا من أراضيها

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة إكسترا نيوز الفضائية أن قرار واشنطن جاء بسبب ما وصفتهم بأنهم "عملاء استخبارات روسية".

وأعلن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، نتائج المفاوضات مع روسيا حتى الآن.

وقال، فى خطاب موجه للأوكرانيين، حسبما نقلت قناة إكسترا نيوز الفضائية: "المفاوضات لم تحقق النتائج المرجوة بالنسبة لنا، داعيا إلى فرض منطقة حظر طيران على الطائرات والمروحيات والصواريخ الروسية، فضلا عن منعها من دخول جميع الموانئ والمضائق والمطارات فى العالم".

وأضاف زيلينسكى: "يجب أن نفكر فى إغلاق كامل للمجال الجوى أمام الصواريخ والطائرات والمروحيات الروسية، ويجب منع مثل هذه الدولة من دخول جميع الموانئ والمضائق والمطارات فى العالم. مثل هذه الدولة يجب ألا تتلقى مئات المليارات من صادرات الطاقة".