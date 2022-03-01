عروض أسواق عبدالله العثيم بالسعودية على كافة المنتجات الإستهلاكية

نقدم لحضراتكم عملاء أسواق عبدالله العثيم الكرام العديد من التخفيضات والخصومات المتاحة على جميع أنواع المنتجات الإستهلاكية في كل منزل, وسوف نقدم لكم اليوم أفضل عروض أسواق العثيم وكل ما جاء بداخل مجلة العروض لهذا الأسبوع.

عروض أسواق العثيم على المنتجات الغذائية الضرورية:

متاح بالعرض صدور دجاج 450 جرام إنتاج شركة ساديا بسعر 10.95 ريال سعودي تتمتع بجودة عالية لعمل أشهى المأكولات كالفاهيتا والشاورما.

متوفر برجر ساديا بقري بالتوابل العربية 1 كجم، سعره قبل العرض 31.75 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 17.95 ريال سعودي.

متواجد سمن المراعي 800 جرام، تعطي مذاق رائع للمأكولات والحلوى سعرها بالعرض 30.95 ريال سعودي.

متوفر بقسم الجبن والألبان عرض على حليب المراعي 25٪ مجانا ،1800جم + 450جم سعره قبل العرض كان 75.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 54.95 ريال سعودي.

متواجد أيضاً تخفيض على حليب نادك سادة/ شوكولاتة 18×125 مل، سعر الكرتون قبل العرض 18.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 14 ريال سعودي،غني بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم.

متاح زبادي نادك طازج كامل الدسم (2 كجم) ، السعر الأن ولفترة محدودة 11.95 ريال سعودي، أما عن عرض زبدة طبيعية نادك غير مملحة 500جم، سعرها كان 24.50 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 18.95 ريال سعودي.

تخفيض على زيت العربي نباتي بلاستيك إشتري واحدة وأحصل على الثانية هدية مجانية، (2×1.5 لتر) سعر الربطة 32.95 حيث كان قبل التخفيض 37.95 ريال سعودي.

إشتري 1+1 مجانا من خضار مجمد ساديا متاح بازلاء خضراء/ذرة حلوة/فاصوليا خضراء متقطعة/خضار مشكلة مع ذرة (900جرام)، سعرها قبل العرض 37.90 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 14.95 ريال سعودي.

عروض أسواق العثيم في قسم الخضار والفاكهة: