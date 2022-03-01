موعد صرف راتب التأهيل الشامل 1443 في السعودية

موعد صرف راتب التأهيل الشامل بالمملكة لقد حرصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على منح ذوي الإعاقات الخاصة راتب شهري، ويسمي هذا الراتب راتب التأهيل الشامل، وذلك لتحقيق أكبر قدر من المساعدات المالية لذوي الإحتياجات الخاصة، ويعد راتب التأهيل الشامل من أفضل الخدمات الإلكترونية التي تمكن هؤلاء الأشخاص المسجلين في الوزارة والتي تم تقييم إعاقتهم من الحصول على الدعم المالي شهريًا.

موعد صرف راتب التأهيل الشامل بالمملكة

يتسأل العديد من مستحقي راتب التأهيل الشامل عن موعد صرف الرواتب التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وحددت الوزارة أن الرواتب يتم صرفها يوم 26 من كل شهر ميلادي، وفي حالة كان يوم 26 إجازة رسمية يتم صرف الراتب فى اليوم التالي أو اليوم السابق، وأكدت الوزارة أن موعد صرف راتب التأهيل الشامل لشهر فبراير سيكون يوم الأحد الموافق 27 من فبراير 2022.

كيفية تقديم طلب للحصول على راتب التأهيل الشامل بالمملكة