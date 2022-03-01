كم باقي على الضمان الاجتماعي دفعة شهر مارس في المملكة

كم باقي على الضمان الاجتماعي متى ينزل الضمان الاجتماعي، كم باقي على الضمان الاجتماعي، وعداد نزول الضمان الاجتماعي، كل هذه الأسئلة تشغل بال الكثير من المستفيدين من دعم الضمان الاجتماعي، حيث يبحث الكثيرون منهم عن موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر فبراير 2022، وتحرص المملكة العربية السعودية على توفير العديد من البرامج لمواطنيها من أجل رفع مستوى الدخل الخاص بهم، وعيش حياة كريمة، ومن أهم هذه البرامج برنامج الضمان الاجتماعي.

كم باقي على الضمان الاجتماعي

تعمل المملكة على أن يصل كل الدعم للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، ولذلك قامت بتحديث نظام الضمان إلى الضمان الاجتماعي المطور، ووضعت بعض الشروط لاستحقاق هذا الضمان المطور، ومن الجدير بالذكر أنه يتم صرف الضمان بالنظام القديم فى الأول من كل شهر هجري، ومن جانبه تم تحديد موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي وذلك صباح يوم الخميس الموافق 3 مارس 2022، وسيكون آخر أيام شهر رجب 1443، ومن الفئات التي تستحق معاش الضمان الاجتماعي النساء الأرامل والمطلقات، ويصرف لكبار السن فوق سن 60 عامًا، كما يصرف للأشخاص المعاقين، والأسر الفقيرة ذات الدخل المحدود.

ماهي شروط الحصول على الضمان الاجتماعي؟

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدة شروط للحصول على دعم الضمان الاجتماعي ومن أبرزها الآتي:

يجب أن يكون المتقدم للحصول على الضمان سعودي الجنسية.

يجب أن لا يقل دخل الفرد الشهري أو الأسرة عن الحد الأدنى للدخل المنصوص عليه فى معاش الضمان، وهو 1100 ريال

سعودي لرب الأسرة، و 550 ريال لكل فرد من أفراد الأسرة.

ضرورة الالتزام ببرامج التدريب والتأهيل، وذلك للفئات القادرة على العمل من خلال منصات العمل المعتمدة من قبل الوزارة.

طريقة التقديم في الضمان الاجتماعي