بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية يوفر قرض للشباب العاطلين وربات البيوت والأرامل دون ضمان

يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة عن القروض التي تساعدهم في تحسين وضعهم الاجتماعي فتساعد تلك القروض على تحسين الأوضاع المعيشية بالإضافة لتحسين مستوى الدخل، فحرص بنك التنمية الاجتماعية على أن يوفر قروض لكافة الشباب العاطلين عن العمل بالإضافة لكافة السيدات الأرامل وربات البيوت مع العلم أن تلك القروض متوفرة بدون ضمان كما أنها متوافق مع كافة ضوابط الشريعة الإسلامية ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على كل ما يخص القرض من شروط يجب توافرها من قبل المستفيد، وخطوات يجب اتباعها للحصول على القرض.

شروط الحصول على قرض الشباب من بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية

أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن مجموعة من الشروط التي يلزم توافرها من أجل أن يكون بإمكان العملاء الحصول على القرض وتتبعوا معنا في السطور الآتية تلك الشروط:

الشروط الأول أن يلزم أن يتراوح سن المتقدم للحصول على القرض ما بين 18 إلى 60 عام .

كما يلزم أن تكون جنسية المتقدم للحصول على القرض سعودية من أجل أن يوافق البنك للحصول على القرض.

يلزم أن يكون دخل الأسرة 12500 ريال سعودي

كما أن الدخل الشهري للفرد يلزم ألا يتجاوز 200 ريال سعودي.

كما تصل فترة سداد القرض إلى ستين شهر فقط.

خطوات التقديم للحصول على قرض الشباب من بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية

أعلن بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن عدة خطوات التي من المفترض اتباعها للحصول على القرض وتلك الخطوات هي كلًا من التالي: