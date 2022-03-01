نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اطلب ولا تتردد قروض بنك الراجحي كم راتب شروط الحصول وكيفية الحصول على القرض في المقال التالي
أصبح لدى المواطنين بالمملكة العربية السعودية قناعة بأن مصرف الراجحي هو الأول من مصارف المملكة فى تقديم كافة القروض والتمويلات المختلفة لجميع المواطنين والمقيمين بالمملكة لاعانتهم على صعوبات الحياة ولفك عثرتهم المالية والوفاء بالتزاماتهم من سداد أقساط او الإنفاق على أسرهم بمدهم والموافقة على القروض التي يرغبون في الحصول عليها، ومن خلال مقالي نوضح شروط الحصول على قروض كم راتب وكيفية الحصول عليه، حيث ان مصرف الراجحي يسعى طوال الوقت لكسب رضا العملاء من خلال تقديم الكثير من العروض، وأعلن بنك الراجحي السعودي عن البدء في منح قروض بنك الراجحي كم راتب لجميع العملاء، والذي يتميز بالعديد من المميزات ويتم منح ذلك القرض للعملاء على حسب راتب كل منهم، ولكن ذلك بمعايير وشروط معينة حيث أن بنك الراجحي يقوم بإعطاء قروض للعملاء من 17 ألف ريال حتى 19 ألف ريال، وبالامكان ان يزيد أو ينقص ذلك القرض على حسب التزام العميل، كما يمكن أن يصل إلى نحو 23 ألف ريال سعودي راتبًا في حال لم يكن هناك أي التزام يقع على عاتق العميل المتقدم.
الشروط الواجب توافرها للحصول على قرض بنك الراجحي كم راتب:
للحصول على قروض مصرف الراجحي كم الراتب يجب توافر عدة خطوات كالتالي:
- أن يكون العميل المتقدم سعودي الجنسية من الأساس.
- أن يكون راتب المتقدم بحد أدنى 2000 ريال سعودي في الشهر.
- أن يكون عمر الشخص المتقدم بحد أقصى ستين عامًا ولا يتجاوز ذلك.
- ضرورة تقديم كافة الأوراق المطلوبة ويشترط ان تكون معتمدة من الجهات المختصة.
- تحديد القسط الذي يختاره الشخص المتقدم حسب دخله الشهري ويتم الاتفاق عليه
كيفية الحصول على قرض من بنك الراجحي:
- ادخل على رابط الموقع الرسمي الخاص ببنك الراجحي السعودي.
- كتابة كافة البيانات الشخصية المطلوبة كالاتي: ( رقم البطاقة الشخصية، جنسية الشخص المتقدم).
- ثم عليك ان تقوم بكتابة وملء البيانات الاسم وتحديد النوع (ذكر، أنثى).
- إدخال قيمة الراتب الشخصي له
- ثم انتظر سوف تظهر أمامك خانة تحتوي على سؤال (هل لديك حساب داخل بنك الراجحي أم لا؟) قم باختيار الإجابة على حسب هل لديك أم لا.
- ثم تقوم بالرد وكتابة سبب الرغبة في الحصول على قرض من بنك الراجحي.
- ثم تقوم بعدها ان تسجل رقم هاتفك والبريد الإلكتروني، والعنوان الذي تسكن به.
- ثم عليك بان تقوم بمراجعة جميع البيانات التي تم تسجيلها، ثم انقر فوق إرسال الطلب.
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