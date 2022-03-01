عاجل.. القوات الروسية تبدأ هجوما فى مدينة أوكرانية جديدة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقالت وكالة الأنباء الأوكرانية، إن ضربات صاروخية روسية استهدفت ميناء بيرديانسك، مع بدء اقتحام مدينة خيرسون، بعد انفجارات ضخمة وقعت في محيط مطار المدينة.
وأشارت وسائل إعلام أوركرانية، إلى أن هناك اشتباكات متفرقة بالمناطق الشمالية من العاصمة الأوكرانية.
أعلن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، نتائج المفاوضات مع روسيا حتى الآن.
وقال، فى خطاب موجه للأوكرانيين، حسبما نقلت قناة إكسترا نيوز الفضائية: "المفاوضات لم تحقق النتائج المرجوة بالنسبة لنا، داعيا إلى فرض منطقة حظر طيران على الطائرات والمروحيات والصواريخ الروسية، فضلا عن منعها من دخول جميع الموانئ والمضائق والمطارات فى العالم".
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