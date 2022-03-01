كندا تطرد طائرتين روسيتين من مجالها الجوي

قالت السلطات في كندا إنها طردت طائرتين روسيتين من مجالها الجوي بعد أن زعمتا أن رحلتيهما "لأغراض إنسانية" وانتهكتا الحظر المفروض على الرحلات الجوية الروسية.

تحظر كندا دخول الطائرات الروسية إلى مجالها الجوي منذ يوم الأحد الماضي في إطار عقوبات صارمة على موسكو بسبب غزوها أراضي أوكرانيا.

لكن طائرة تابعة لشركة إيروفلوت الروسية انتهكت الحظر في نفس اليوم بعد أن زعمت أنها في رحلة لأغراض إنسانية. وفي الأحوال العادية لا تستطيع السلطات الكندية منع طائرة تقول إنها في رحلة لأغراض إنسانية من دخول المجال الجوي.

أما الطائرة الروسية الأخرى، فقد كانت قادمة من مطار أميركي.

وأصدرت السلطات الكندية تعليمات لكل مراقبي الحركة الجوية بمنع أي طائرة روسية من دخول المجال الجوي إلا إذا حصلت على تصريح مسبق.