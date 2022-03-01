بعد إيقاف رئاسته الشرفية للاتحاد الدولي للجودو، أعلن الاتحاد الدولي للتايكوندو تجريد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن من الحزام الأسود "الشرفي" في اللعبة، كنوع من الاحتجاج على العمليات العسكرية التي تقوم بها بلاده في أوكرانيا.
واستشهد الاتحاد الدولي للتايكوندو بشعار اللعبة "السلام أغلى من الانتصار"، ودان التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا قائلا: "الهجمات الهمجية على أرواح الأبرياء خالفت قيم الرياضة المرتبطة بالاحترام والتسامح".
وأضاف الاتحاد الدولي في بيان: "بخصوص هذا الأمر، قرر الاتحاد الدولي للتايكوندو سحب الحزام الأسود الشرفي المقدم إلى السيد فلاديمير بوتن في نوفمبر 2013".
وبين الاتحاد أنه سيسير على خطى اللجنة الأولمبية الدولية في منع رفع العلم الروسي أو عزف النشيد الوطني في المسابقات، حسبما نقلت "رويترز".
وكان الاتحاد الدولي للجودو أعلن إيقاف رئيسه الشرفي بوتن، الأحد، "في ظل استمرار الصراع العسكري في أوكرانيا".
وأعلنت جهات رياضية عديدة منها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) إيقاف المنتخبات والأندية الروسية من المشاركة في المسابقات المختلفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ببيان قوي.. ضربة "رياضية" جديدة لبوتن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.