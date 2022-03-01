بلينكن يجرى مباحثات مع 4 وزراء خارجية بشأن أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأدان بلينكن خلال المحادثات هجوم روسيا المتعمد وغير المبرر على أوكرانيا، وأعرب عن تضامنه الذى لا يتزعزع مع الشعب الأوكرانى، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الأمريكية فى بيان لها على موقعها الإلكترونى.

واحتفل الوزراء بالذكرى الثلاثين للعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ودول آسيا الوسطى، حيث شدد بلينكن على دعم الولايات المتحدة الثابت لسيادة هذه الدول واستقلالها وسلامة أراضيها، وسلط الضوء على أهمية التعاون بين الولايات المتحدة وتلك الدول.

وعلى صعيد آخر، صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا أن الولايات المتحدة أعلنت 12 دبلوماسيا روسيا لدى منظمة الأمم المتحدة أشخاصا غير مرغوب فيهم وطالبت بمغادرتهم الأراضى الأمريكية.

وتابع "نيبينزيا" خلال مؤتمر صحفى، اليوم: "تلقيت معلومات حول أن سلطات الولايات المتحدة اتخذت إجراءات عدائية جديدة تجاه البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، وانتهكت بشكل فظ التزاماتها كدولة مستضيفة".

وقال المندوب الروسى: "أعلنوا 12 من موظفى البعثة الروسية أشخاصا غير مرغوب فيهم، وطالبت بمغادرتهم البلاد بحلول 7 مارس"، لافتا إلى أن الحديث يدور عن موظفين دبلوماسيين.

وحول العملية العسكرية فى أوكرانيا، قال نيبينزيا، إن روسيا لا تشعر بالعزلة على الساحة الدولية، لأن هناك دولا كثيرة تتفهم الموقف الروسى وما نقوم به.