مطلب عاجل لـ وزير الخارجية الأوكرانى من نظيره الأمريكى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال اتصال هاتفى لوزير خارجية أوكرانيا مع نظيره الأمريكى، حسبما ذكرت قناة إكسترا نيوز الفضائية.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن هذا الاتصال جاء لتقديم الدعم وإدانة التقارير المتعلقة بالهجمات الروسية على المدن الأوكرانية وتزايد الوفيات بين المدنيين.

وشدد بلينكن على أن الولايات المتحدة وحلفاءها وشركائها متحدون وعازمون على الوقوف مع أوكرانيا ومحاسبة الحكومة الروسية على حربها.