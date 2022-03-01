ألمانيا تسجل 122111 إصابة جديدة بكورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية يوم الثلاثاء ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 14 مليونا و867218 بعد تسجيل 122111 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 122937 بعد تسجيل 235 وفاة جديدة.

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 434.41 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و319373.